Chinese winkeliers in Suriname zijn overvallen zat en dreigen in actie te gaan

Chinese winkeliers zijn de brute roofovervallen op hun ondernemingen in Suriname zat. Een groep winkeliers is van plan om op eigen houtje in actie te gaan en hun deuren gesloten te houden voor het publiek.

De ondernemer Linwei Xie (25) zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat bijkans 200 winkeliers zich hebben verenigd na de brute roofoverval op de 53-jarige winkelierster Chen Yuanlan woensdag 14 december, die in haar winkel werd doodgeschoten.

De ondernemers willen hun deuren twee dagen dichthouden om de Surinaamse overheid te dwingen zorg te dragen voor hun veiligheid.

Het gaat daarbij niet alleen om moorden; er hebben zich gevallen voorgedaan, waarbij winkeliers tot bloedens toe zijn mishandeld en beroofd zijn van al hun persoonlijke spullen. De Chinese slachtoffers moesten zelf de medische- en ambulance kosten voldoen.

Linwei zegt verder dat de groep ook de Chinese ambassadeur heeft geraadpleegd, waar ze hun misnoegen hebben geuit. Wat daaruit is gekomen is nog niet duidelijk.

Geweld tegen Chinese ondernemers is niet iets van nu. In 2018 werd al duidelijk dat Chinese winkeliers in Suriname, het meest doelwit zijn van rovers.