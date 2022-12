82-jarige automobilist uit Nederland overleden bij eenzijdig verkeersongeval

De man die vrijdagmorgen om het leven is gekomen bij een eenzijdig verkeersongeval aan de Meursweg in Suriname, is de 82-jarige Gerson Eugene Neslo uit Nederland.

De heer Neslo is bekend van de swingende vocal group The Jaffo Gate Quartet. Hij vertoefde in Suriname en was bestuurder van een witte terreinauto (foto), die over de Meursweg reed komende vanuit de richting van Billiton en gaande in de richting van Paranam.

Ter hoogte van mastnummer PM 47 reed het voertuig rechtdoor in een bocht, waardoor het op de linker berm belandde. De terreinauto sloeg daar over de kop en kwam vervolgens op z’n kop in de goot tot stilstand (foto onder). (tekst loopt door onder foto)

Een ooggetuige sprong gelijk in de goot voor hulp, maar kon de autoruiten niet kapot krijgen. Er werd hulp van omstanders gevraagd, waarbij ze probeerden het hoofd van de bestuurder boven water te houden.

De Surinaamse politie werd gealarmeerd waarna de brandweer werd ingeschakeld voor assistentie. Uiteindelijk hebben brandweerlieden het slachtoffer uit de auto gehaald. Hij vertoonde geen teken van leven.

Het vermoeden bestaat dat hij onwel is geworden, maar dat zal het verder onderzoek moeten uitwijzen.

Zijn lichaam is in beslag genomen terwijl het voertuig ter herkeuring naar de berging is gesleept. De zaak zal zoals gebruikelijk is, overgedragen worden aan de Verkeersunit regio Midden.