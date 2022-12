Doodgeschoten Chinese ondernemer beroofd van half kilo goud, 250.000 SRD en valuta

De 56-jarige Chinese ondernemer Yuliang Lin, die zaterdagavond op de Weg naar Langatabiki in Suriname bij een gewapende roofoverval is doodgeschoten, had volgens bekomen informatie 500 gram ruw goud ter waarde van 22.500 USD bij zich, evenals 250.000 SRD en 1200 USD .

De ondernemer runde een winkel te Snesi Kondre in het district Sipaliwini. Hij was op die bewuste dag samen met zijn arbeider, die als bestuurder fungeerde. Een andere arbeider reed mee. Tussen kilometer 10 en 11 verminderde de chauffeur de snelheid van zijn voertuig, omdat ze een heuvel opreden. Ze waren gezeten in een Ford Ranger, die richting Paramaribo reed.

Plotseling werd vanuit het bos op hun voertuig geschoten. De chauffeur raakte door de afgevuurde hagel gewond in zijn gelaat.

Vernomen wordt dat de ondernemer Lin terugschoot op de rovers. Hij rende daarna met het geld en ruw goud het bos in, achterna gezeten door de gewapende rovers. De ondernemer is later door de politie dood aangetroffen in het bos met een in-uitschot ter hoogte van zijn borststreek.

De criminelen dachten, dat ook de chauffeur was overleden. Ze lieten de tweede arbeider gekneveld achter, die ongedeerd bleef. Daarna reden de overvallers weg met de auto van de slachtoffers.

Het voertuig is de volgende dag te Pakira teruggevonden. Een van de voorwielen van bedoelde pick-up is los. Het vermoeden bestaat, dat de rovers op de vlucht bandenpech kregen, waarbij ze die hebben gewisseld. Deze autoband was naar alle waarschijnlijkheid niet goed geschroefd, waardoor de autoband los raakte en de criminelen genoodzaakt waren hun vlucht te staken.

Ze zijn vervolgens met een ander voertuig van daar weggereden.

De politie van Regio Oost was ter plaatse voor onderzoek. Intussen is het verdere onderzoek overgedragen aan Kapitale Delicten. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.