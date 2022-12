Chinese ondernemer bij roofoverval doodgeschoten: bestuurder aan hoofd geraakt

De man die zaterdag op de weg naar Langatabiki in Suriname werd doodgeschoten bij een gewapende roofoverval, is de 56-jarige Chinese ondernemer Yuliang Lin. Hij was in de vooravond samen met twee arbeiders onderweg van Moengo richting Paramaribo, toen de rovers schietend vanuit het bos op zijn busje afkwamen.

Een van de arbeiders werd door een kogel geraakt aan het hoofd en de tweede arbeider bleef ongedeerd. Hij werd gekneveld op de berm langs de weg achtergelaten. Volgens de politie verkeert de arbeider, die vermoedelijk een schampschot heeft opgelopen, buiten levensgevaar.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat de mannen over bovengenoemde weg reden en ter hoogte van een heuvel, waar de auto met minder vaart reed, werden verrast door de rovers die uit het bos kwamen en schoten afvuurden. De chauffeur werd geraakt, waarna het busje naar de berm rolde en tot stilstand kwam.

De gewapende criminelen renden naar de auto en hielden de ondernemer, die geld en goud bij zich had, onder schot. Hij werd bijkans 10 meters in het bos gebracht, waar hij later met een schotwond in zijn borst levenloos werd aangetroffen. Het is vooralsnog niet bekend wanneer er op de ondernemer is geschoten.

De daders gingen ervandoor met zijn waardevolle spullen. Volgens de politie vertoond het busje een aantal kogelinslagen. Het lijk van de ondernemer is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.