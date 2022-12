Brazilië verslaat Zuid-Korea met 4-1 en gaat door naar kwartfinales

Brazilië heeft Zuid-Korea maandag uitgeschakeld in het WK-toernooi om door te gaan naar de kwartfinales, waarmee het de achtste achtereenvolgende keer is dat het meest succesvolle team in de WK-geschiedenis zich heeft gekwalificeerd voor de ronde.

Vinicius Junior van Brazilië scoorde slechts na zeven minuten in de eerste helft van de wedstrijd, gevolgd door Neymar met een strafschop en doelpunten van Richarlison en Lucas Paqueta.

Neymar, met 77 doelpunten voor het nationale team van Brazilië, heeft er nog maar één nodig om de Braziliaanse voetballegende Pele te passeren voor de titel van de hoogste scorer aller tijden van het land (zeven van die doelpunten waren tijdens een WK).

Hoewel de achterhoede van Zuid-Korea het moeilijk had om zich te verdedigen tegen de aanvallen van Brazilië, scoorde Seung-Ho Paik in de tweede helft om de stand op 4-1 te brengen.

Vrijdag neemt Brazilië het in de kwartfinales op tegen Kroatië, dat doorging naar de volgende ronde. Het werd een 3-1 overwinning op Japan na strafschoppen na een 1-1 gelijkspel. Als Brazilië Kroatië verslaat, staan ​​ze in de halve finale tegenover de winnaar van de vrijdagwedstrijd tussen Argentinië en Nederland.

De 11 teams die maandag overgebleven zijn in het toernooi zijn Brazilië, Nederland, Argentinië, Frankrijk, Engeland, Kroatië, Brazilië, Marokko, Spanje, Portugal en Zwitserland. De VS werd zaterdag uitgeschakeld door Nederland.

Kroatië, Nederland, Argentinië, Engeland, Frankrijk en Brazilië hebben hun plek in de kwartfinales van het toernooi al veiliggesteld, waardoor de vier overgebleven teams moeten strijden om de twee resterende plaatsen.

Morgen neemt Marokko het op tegen Spanje en Portugal speelt tegen Zwitserland.