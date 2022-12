Dodelijk verkeersongeval; bestuurder zonder rijbewijs haalde in en knalde tegen twee EBS masten

Bij een eenzijdige verkeersongeval in de vroege ochtend van zaterdag 3 december aan de Kwattaweg in Suriname, heeft de 37-jarige mede inzittende Randy Valpoort (foto) het leven gelaten.

De politie van het bureau Kwatta kreeg omstreeks 02.00 van die ochtend de melding van dit verkeersongeval en deed de locatie aan voor onderzoek. Bij aankomst van de wetsdienaren werd het slachtoffer dat geen teken van leven meer vertoonde in het voertuig aangetroffen. Een arts stelde officieel de dood van het verkeersslachtoffer vast.

Twee andere mede inzittenden zaten bekneld in de auto en zijn met behulp van de brandweer uit hun benarde situatie bevrijd. De autobestuurder Sergio P. (29) die niet onder invloed van alcohol verkeerde, kwam met de schrik vrij en blijkt volgens het Korps Politie Suriname niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. De twee zwaar gewonden werden met de ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Volgens het voorlopige onderzoek reed de autobestuurder met de drie mede inzittenden over voornoemde weg. Hij kwam vanuit de richting van de Derde Rijweg gaande naar de richting van het stadscentrum. Ter hoogte van Carline haalde de automobilist zijn voorrijder ter rechterzijde in.

Bij die gelegenheid verloor Sergio de controle over de besturing van het voertuig. Hij geraakte van de weg en belandde op de noordelijke berm alwaar hij tegen een EBS-mast botste. Hierdoor slingerde het voertuig en kwam tegen een andere EBS-mast aan. Het voertuig kwam vervolgens in het aangrenzend bos tot stilstand.

Randy was vrijwel op slag dood. De materiële schade aan het voertuig is aanzienlijk en is in het belang van het onderzoek in beslag genomen.

In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van Randy door de politie ter obductie in beslag genomen. Het onderzoek van dit verkeersongeval is overgedragen aan de Verkeersunit van Regio Midden.