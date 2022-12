Fout gemaakt bij noteren uitslag Suripop: ‘Dya Mi De’ absolute winnaar

Op zaterdag 3 december is de 21ste editie van het SuriPop festival in Suriname gehouden. Ondanks het vlotte verloop van de avond, is er een onfortuinlijke vergissing gemaakt bij het noteren van de uitslag.

De uitslag, gebaseerd op de puntentelling, was in de pauze voorgehouden aan de jury. Tijdens de preparatie van de uitslagbriefjes, is de uitslag echter foutief overgenomen door de tellers. Hierbij werd ‘Dya Mi De’ als tweede plaats finalist geregistreerd, terwijl de puntentelling anders aangaf.

De oplettendheid van de jury heeft ervoor gezorgd dat de fout is doorgegeven en de correcte uitslag kon worden gepresenteerd.

Net voor middernacht op 3 december was het zover: tijd voor de uitslag van SuriPop XXI. Op het podium, wervelende optredens met als eindstreven het bemachtigen van de SuriPop trofee. Opvallend aan deze show was, dat de performers hun beste beentje hebben voorgezet om hun optreden meerwaarde te geven.

Echter werd de mooie avond enigszins overschaduwd door de fout die er is gemaakt met betrekking tot de bekendmaking van de tweede plaats.

Als tweede werd uitgeroepen compositie nummer 8, ‘Dya Mi De’ van het componisten duo Rudi en Eunice Fernand. Direct na de bekendmaking van de nummer twee, werd er door de jurybegeleider onder de aandacht van de presentatoren gebracht, dat de uitslag niet correct was.

De show werd gestopt, om overleg te plegen met de jury en de tellers. De procedure is terstond nagelopen en de omissie werd gecorrigeerd.

“Wij onderkennen dat deze gang van zaken voor verwarring en teleurstelling heeft gezorgd bij velen, zowel de componisten als de fans en dat het zeker ook niet voor de organisatie spreekt. Echter, de correctheid van de uitslag prevaleert. Namens het bestuur, de organisatie en meer nog namens de tellers, bieden wij onze welgemeende verontschuldigingen aan voor het ongerief en de verwarring die is ontstaan in de zaal tijdens de uitslag”, aldus de SuriPop organisatie vandaag in een persbericht.