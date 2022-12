Dode bij eenzijdig verkeersongeval aan de Kwattaweg

In de vroege ochtend van zaterdag 3 december is een persoon omgekomen bij een verkeersongeval aan de Kwattaweg ter hoogte van Carline. Het betreft in deze een ongeval met een Honda Fit waarin vier personen zaten. Ze reden vanuit de Kwattaweg richting Centrum.

Door tot nog toe onbekende reden verloor de bestuurder de controle over de besturing en knalde tegen twee masten. Vervolgens sloeg de auto over de kop en belandde in het bosschage.

Hierbij raakte de bijrijder Randy Valpoort (36) gewond en liet het leven ter plaatse. De politie van Kwatta was ter plaatse voor onderzoek. De Surinaamse brandweer is er ook aan te pas gekomen om de slachtoffers te bevrijden.

Het lijk van Valpoort is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie.