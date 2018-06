‘Chinese winkeliers in Suriname meeste doelwit van rovers’

PARAMARIBO, 16 jun – Chinese winkeliers in Suriname zijn het meest doelwit van rovers. Dit zegt voorzitter Gretl Wolfram van de Vereniging van Winkeliers en Ondernemers tegen dagblad De Ware Tijd (dWT). Alle ondernemers, maar met name Chinese winkeliers worden door de vereniging geadviseerd hoe zij zich het best kunnen beschermen tegen criminelen.

Wolfram reageert in de krant op recente gewelddadige roofovervallen op winkeliers. Daaronder het geval waarbij de Chinese winkelier Howard Hung Tung op 31 mei in zijn winkel aan de Frederikshoopweg is beschoten en enkele dagen daarna is overleden.

De voorzitter zegt tegen dWT dat de vereniging zich bijzonder zorgen maakt over de stijgende criminaliteit die steeds ruwere vormen aanneemt. Haar bestuur praat regelmatig met de leden over deze ontwikkeling en geeft leden trainingen en informatie.