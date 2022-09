Drugsverdachte Tibiti-zaak krijgt contactverbod opgelegd

Aan de verdachte Rodney H., die afgelopen zaterdag door leden van de Narcotica Brigade werd aangehouden in de zogeheten Tibiti-zaak en na voorgeleiding in verzekering werd gesteld, is een contactverbod opgelegd.

In het Tibitigebied werd begin deze maand meer dan 1.000 kilogram cocaïne onderschept. Het onderzoek leidde naar de 35-jarige Rodney H. Tijdens zijn aanhouding is een vuistvuurwapen met scherpe patronen in het voertuig dat hij bestuurde aangetroffen.

Gaande het onderzoek werd een grote hoeveelheid vreemde valuta in zijn woning aangetroffen en in beslag genomen. De redactie verneemt dat de hoeveelheid vreemde valuta een waarde van meer dan 6 miljoen Surinaamse dollar heeft.

Zowel het voertuig, vuistvuurwapen en vreemde valuta zijn in belang van het verdere onderzoek in beslag genomen. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.