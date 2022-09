35-jarige man aangehouden in zaak onderschepte cocaïne in Tibitigebied

In de zaak waarbij op 6 september meer dan 1.000 kg cocaïne werd onderschept in het Tibitigebied in Suriname, is de 35-jarige R.H. aangehouden. Een vrouw zou ook zijn aangehouden maar werd gaande het onderzoek heengezonden.

Het onderzoek leidde naar de verdachte die aan de Martin Luther Kingweg werd aangehouden. Bij een huiszoeking stuitte de wetsdienaren op een grote hoeveelheid vreemde valuta die in belang van het onderzoek in beslag werd genomen.

Eerder werden twee piloten in de zaak aangehouden en in verzekering gesteld. De grote hoeveelheid cocaïne werd verbrand terwijl het vliegtuig en de landingsbaan onklaar werden gemaakt.

De Surinaamse politie werkt hard aan het onderzoek om alle betrokkenen in kaart te brengen om vervolgens te laten vervolgen.