Aron Winter: “Belangrijk om spelers aan het werk te zien”

Op maandag 26 september speelde Suriname tegen PEC Zwolle in het Mac3Park stadion. Suriname verscheen zwaar gehavend aan de aftrap. Naast de eerdere afmeldingen hadden sinds donderdag ook nog Jozefzoon, Leerdam, Hilterman, Alberg en Roggeveen het trainingskamp verlaten. Tot de tiende minuut was het een gelijkopgaande strijd, met een licht veldoverwicht voor Natio.

Hoewel PEC tot de 26e minuut reeds 3 (gelukkige) corners had gehad, had natio nog steeds een veldoverwicht. Op grond van het spelbeeld was de verwachting dat Natio in de tweede helft zou toeslaan.In de rust werd keeper Hahn gewisseld voor Ishan Kort. Ook na de rust bleef het spelbeeld hetzelfde, tot de 52e minuut. Vanaf dat moment werd PEC steeds sterker.

De spelers van Natio werden steeds korter gedekt en konden daar moeilijk onderuit spelen. Het samenspel werd toen ook steeds minder. In de 56e minuut kwam PEC uit een penalty op 1-0 door een fout van Ishan Kort. Deze probeerde een bal binnen te houden, maar gaf die daarmee weg aan de tegenstander. Om dat te corrigeren, beging hij een overtreding. Charli Landu voltrok het vonnis beheerst.

In de 67e minuut kwam de 2-0 alsnog toen Pinas op rechts balverlies leed. Er waren niet genoeg spelers achterin om een doelpunt te voorkomen. Bondscoach Aron Winter wisselde vervolgens 3 spelers. Malone, Naana en Cronie kwamen binnen de lijnen.In de 71e minuut zag Dankerlui kans een doorgebroken speler de bal goed te ontfutselen en voorkwam daarmee de 3-0.

De 3-0 kwam op vrijwel dezelfde wijze als de 2-0 tot stand, met als enig verschil dat het balverlies meer in het centrum van de verdediging plaatsvond. Bij doelpunt nummer 4 was het centrum open waardoor de Riley Reemnet na balverlies op het middenveld gewoon kon doorlopen. Ishan Kort was kansloos.

Bij het vijfde doelpunt kon de vanuit links voorgetrokken bal niet goed weggewerkt worden, waarna er in de drukte voor het doel hard werd ingeschoten.

Na de wedstrijd zei coach Winter dat hij tevreden was over de eerste helft en weinig waarde hechtte aan de uitslag, mede vanwege het groot aantal spelers dat vanwege diverse redenen ontbrak. Hij vond wel dat de doelpunten onnodig waren. Belangrijk was voor hem dat hij alle spelers aan het werk heeft kunnen zien.

Hoe het verder gaat met zijn bijdrage voor Natio, zal besloten worden na zijn verslag aan de SVB en zijn eigen evaluatie en het eventuele gesprek met de SVB.

Op de vraag of er al was nagedacht over de waarschijnlijke playoff die Natio buiten de FIFA window –en dus zonder diaspora spelers- zou moeten spelen, zei coach Winter dat men zou moeten proberen om met de clubs te overleggen zodat deze alsnog de spelers aan Suriname zouden kunnen vrijgeven.

Warner Hahn vond de wedstrijd een goed leermoment. De uitslag vond hij zwaar geflatteerd: “Wie alleen naar de uitslag kijkt, doet aan scorebordjournalistiek”. Aanvoerder Pinas sprak na de wedstrijd over de onnodige fouten, maar ook over de kansen die niet in doelpunten werden omgezet.