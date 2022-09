Ontsnapte jeugdige gedetineerden weer opgepakt

De twee jeugdige arrestanten Luciano P. (17) en Joël M. (17), die zondagavond 25 september uit het cellenhuis van Opa Doeli in Suriname wisten te ontsnappen, zijn weer aangehouden.

De tieners zaten in het Jeugddoorgangscentrum en waren ingesloten vanwege diefstal. Joël werd op 29 juli in verzekering gesteld terwijl Luciano op 8 augustus in verzekering werd gesteld.

Volgens de Surinaamse politie zouden beide arrestanten zondag hebben gevraagd om naar het toilet te gaan. Bij die gelegenheid zijn ze via de nooduitgang gevlucht.

Ze werden vandaag in een woning aan de Bolletriestraat te Abrabroki aangehouden, samen met twee andere verdachten die hand en spandiensten hadden verleend.