Rodney H. aangehouden in drugszaak Tibiti

Medewerkers van de Surinaamse Narcoticabrigade hebben op zaterdag 24 september de drugsverdachte Rodney H. (35) aan de Martin Luther King (MLK-weg) aangehouden.

Rodney wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan overtreding van de Wet Verdovende Middelen en betrokken te zijn in de Tibiti zaak meldt het Korps Politie Suriname.

De verdachte die gezeten was in een personenauto werd door de wetsdienaren die hem op het spoor waren aan de MLK-weg gesignaleerd en ter hoogte van de Toekomstweg klemgereden. Bij een ingesteld onderzoek in het voertuig werden aangetroffen een vuistvuurwapen en acht (8) patronen.

Zowel de aangetroffen zaken als de auto zijn door de politie in beslag genomen De drugsverdachte werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na gepleegde overleg is Rodney na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.