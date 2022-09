Brandweerpost Toekomstweg heeft nu een wagen die geen water kan meenemen

Enkele uren nadat wij gisteren melding maakte dat de brandweerpost van Toekomstweg al weken zonder een blusvoertuig zit, heeft de leiding van het Korps Brandweer Suriname een haakarmvoertuig (HA) van de hoofdkazerne gestuurd naar de post.

De brandweerlieden van Toekomstweg kunnen echter nog steeds niet uitrijden naar meldingen in hun verzorgingsgebied, omdat het haakarmvoertuig geen water kan meenemen.

Het voertuig is beladen met een dompelpomp-unit. Deze unit wordt uitsluitend bij grote of zeer grote branden ingezet. Ook voor het wegpompen van grote hoeveelheden water (denk aan de recente wateroverlast door hoog water of abnormaal veel regenwater).