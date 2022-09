Vanaf zondag nieuw seizoen ‘Iedereen Verlicht’ met Narsingh Balwantsingh

Narsingh Balwantsingh is terug met een reeks splinternieuwe afleveringen van zijn programma Iedereen Verlicht. Opgegroeid in een hindoegezin leerde Narsingh dat spirituele verlichting het uiteindelijke doel van het leven is. Allemaal proberen we steeds hoger te komen op de trap die leidt naar het ultieme geluk.

Maar hoe doe je dat? En wat betekent het als je verlicht bent? In zijn tuk tuk gaat Narsingh op zoek naar mensen die antwoord kunnen geven op die vragen.

In de eerste aflevering (zondag 18 september): Anne de Bruin ervaart in de natuur iets hogers, dat haar eropuit doet trekken om in sloten, bossen en langs wegen zwerfafval op te ruimen. Narsingh gaat met haar op pad.

Ook heeft Narsingh een bijzondere ontmoeting met de Indiase guru M√≥hanji. Hij zegt: “Ik ben wat jij vindt dat ik voor je ben.” Niet voor niets heeft hij aanhangers over de hele wereld, ook hier in Nederland.

Bij het water ontmoet Narsingh een jonge vrouw: Li An Phoa. Zij beleefde een intens spirituele ervaring op het moment dat ze in Canada water uit een rivier dronk. Sindsdien zet ze zich actief in voor schonere rivieren.

Nieuw aan deze reeks is dat er ook een aantal thema-afleveringen wordt gemaakt, zoals een aflevering helemaal gewijd aan het thema ‘Wetenschap en Spiritualiteit’.

Elke zondag van 18 september t/m 23 oktober, 16.25 uur, NPO 2 (zes afleveringen)