Vakantieganger levenloos in badkamer aangetroffen

Een 69-jarige man, die nauwelijks twee weken met zijn vrouw op vakantie in Suriname was, is gistermiddag levenloos aangetroffen in de badruimte aan de Kalpoeweg, een zijstraat van de Kasabaholoweg.

Zijn vrouw ontdekte het lijk van haar man in de badkamer. Voor de komst van de politie had de familie het slachtoffer al verplaatst.

Gistermiddag vertrok ze van huis en toen ze omstreeks 18.30u thuis aankwam trof zij haar wederhelft levenloos in de badruimte. In de badruimte werd verder een ladder aangetroffen. Volgens haar was een deel van z’n been nog op de ladder.

De vrouw vermoedt dat haar man bezig was een lamp te verwisselen. Verder verklaarde de vrouw ook dat haar echtgenoot hartpatiënt was.

De ingeschakelde arts stelde natuurlijke dood vast. Het lijk is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.