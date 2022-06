OPINIE: ‘Hoe schofferend zijn de slavernij excuses van Burgemeester Halsema?’

[INGEZONDEN] De Amsterdamse burgemeester, mevrouw drs. Femke Halsema heeft bij haar bezoek aan Suriname in de week van 23 mei tot en met 28 mei 2022, tijdens een radio interview op woensdag 25 mei 2022, bij ABC-Radio Paramaribo, die gelegenheid gebruikt om op een ongepaste, protocolair onethisch en zeer denigrerend overkomende wijze en ongekend schofferend naar de nazaten van de tot slaafgemaakten, excuses te maken voor het aandeel van de Nederlandse stad Amsterdam, in het Trans-Atlantische Slavernijverleden, waarbij de uit het Afrikaans continent gehaalde mensen, die tot slaaf zijn gemaakt in Suriname; geestelijk-, mentaal-, fysiek/lichamelijk zijn uitgebuit en ontmenselijk. Bij dat Trans-Atlantische Slavernijverleden is ook maangamizie (persoons-, afkomst-, identiteits- en geschiedenisvergruizing) ingezet op de tot slaafgemaakte mensen.

Nu “de Kéti Kóti-mun 2022”, op woensdag 1 juni 2022, zowel in Nederland, voor de ambtswoning van de burgemeester van de stad Amsterdam, alsook te Niieuw-Amsterdam voor het districtscommissariaat van het distrikt Commewijne is ingeluid, een activiteit die doorloopt tot en met 1 juli 2022, is het goed dat deze “excuus move” van burgemeester Halsema onder de loep wordt genomen.

Wat burgemeester Femke Halsema heeft gedaan bij ABC-Radio is geen excuses aanbieden, maar een radiopraatje.

Als dan deze persoon die het instituut van de Burgermeester van Amsterdam dat radio praatje als erkend podium aanziet en daarvoor gebruikt, dan is dit een aanfluiting aan haar en dan is er gerede twijfel over hoe serieus zij zichzelf, alsmede het door haar beklede instituut en ook de status en functie van Burgemeester neemt. Ook regelrechte schoffering van de Surinaamse Natie en al haar instituten.

Laten wij ervan uitgaan, dat zij in het radiopraatje, haar eigen of een opgedragen vooraankondiging deed voor de te maken de bedoelde excuses.

In de verste verte doen wij allen er goed aan om nieteens de excuses mee te nemen in de eerdere opsomming, want die zijn dan absoluut niet gemaakt.

Hopelijk is zij daarvoor “niet van de pot afgerukt”

Er kunnen nieteens excuses worden gemaakt aan de Surinaamse President, noch aan de Surinaamse Vice-president, noch aan (iemand anders binnen) het regeerteam want die vertegenwoordigen niet het Volk, maar die vormen de Regering, noch kan er excuses worden gemaakt aan een of welke individuele Surinaamse dNA-lid dan ook, noch aan welk ander Surinaamse Constitutioneel (of Staats)instituut, dan de hoogste Surinaamse Volksvertegenwoordiging het Surinaamse Staat-Constitutioneel genoemd en Grondwettelijk ingesteld de Nationale Assemblee en als deze en iedere Nederlandse burgemeester het goed wil doen, deze excuses maken in de Verenigde Volksvergadering van Surinaamse Constiutionele en Organiek ingestelde Volksvertegenwoordiging.

Geen enkel Surinaams Staatsinstituut BUITEN de Nationale Assemblee, vertegenwoordigd her Surinaamse Volk, van wie de (nazaten van de) meermaals genoemde tot Slaafgemaakten, weer bevolkingsonderdeel van zijn.

Als mevrouw Halsema als de burgemeester van de stad Amsterdam namens de stad Amsterdam excuses aanbiedt voor het aandeel van de stad Amsterdam in het verfoeide Nederlandse en (West-) Europese Trans-Atlantische Slavernijverleden voor wat betreft de vernederingen, pijnen en kwellingen, die de in Suriname geplaatste tot slaafgemaakten hebben ondergaan en wat de nazaten van deze tot slaafgemaakten genetisch tot op heden meedragen, dan mag Suriname de Amsterdamse excuses wel aanvaarden, maar die moeten wel protocol richtig en op de juiste podium, De Surinaamse Volksvertegenwoordiging worden gemaakt.

De excuses van de Burgemeester van de stad Amsterdam laten onverlet, dat het Staathoofd van het Koninkrijk der Nederlanden, in deze de bekleder van het hedendaagse Koninkrijks Instituut, die de Koninklijke Kroon invult, de gerespecteerde Majesteit Koning Willem-Alexander, die namens het voormalige Nederlandse Rijk en nu de huidige zetel en domicilie van het Koninkrijk der Nederlanden, excuses aanbiedt aan het Surinaamse Volk en in het bijzonder aan de Surinaamse nazaten van de tot slaafgemaakten uit de verfoeide Trans-Atlantische Slavernijverleden.

Huidig Nederland is sedert 15 december 1954, opgehouden te bestaan als zelfstandige Staat en is nu onderdeel van de Rechtsorde en de gelijkelijke Staatsvorm, het Koninkrijk der Nederlanden (zie Statuut Instelling Koninkrijk der Nederlanden, Staatsbladen 503 en 596 van 1954) met opvolging van alle daarna volgende wettelijke wijzingen tot en met 2022.

Dennis E. Belfor

Rotterdam