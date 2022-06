R&B Legends zaterdag 25 juni 2022 in Amsterdam

Legends na een uitverkocht editie zaterdag 30 april 2022 jl. (zie beelden boven) is de volgende editie aanstaande. Nederland maak je klaar voor hét grootste, gezelligste maar vooral volwassen R&B evenement van Nederland “R&B Legends” Summer Edition.

Locatie

Zaterdag 25 juni 2022 opent Westerunie & Westergasterras haar deuren voor R&B Legends Summer Edition. Westerunie & Westergasterras zijn imposante locaties op een historische plek in het Westerpark. Dit belooft wederom een fantastische avond te worden!

Leeftijd, Dresscode & Muziekstijlen

R&B Legends is toegankelijk vanaf 28 jaar. De dresscode voor de avond is Summer waarbij een positieve en verzorgde uitstraling op prijs wordt gesteld. De avond wordt ingevuld door de beste R&B deejays van Nederland met in de Main Area de heerlijkste R&B uit de jaren 90’s en begin jaren 00’s. Area II is volledig toegewijd aan Slow & Jams, heerlijk Slow dansen oftewel schuifelen op de beste Soul afgewisseld met de Jams zoals New Jack Swing, Caribbean, Salsa en Merengue.

The Legends celebrate The Summer… Save the date for The Summer Edition!

★ Datum: zaterdag 25 juni 2022

★ Locatie: Westergasterras & Westerunie, Klönneplein 6, 1014 DD Amsterdam

★ Tijd: 21:00 uur t/m 04:00 uur (toegang tot 02:00 uur)

★ Gratis parkeergelegenheid rondom Westerpark



★ Tickets: www.club-classic.nl

★ Online shop: https://eventix.shop/yag9q7xd

★ Super Early bird: (SOLD OUT)

★ Early Bird: (SOLD OUT)

★ Regular Bird (ONLINE)

★ Groepstickets 4 pers. (ONLINE)

★ Groepstickets 6 pers. (ONLINE)



★ Website: www.club-classic.nl

★ Insta: clubclassic

★ Facebook: www.facebook.com/clubclassic.nl

★ Info Tel & Whatsapp: 06-14915133