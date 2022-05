Nabestaanden Sumanta Bansi in Nederland voor bijwonen rechtszaak

In de zaak van de verdwenen Surinaamse studente Sumanta Bansi (22), staan hoofdverdachte Manodj B. en zijn vader Dwarka vandaag terecht in de rechtbank van Alkmaar. De nabestaanden van Sumanta zijn vrijdag vanuit Suriname overgevlogen naar Nederland om de rechtszaak bij te wonen.

Sumanta verdween begin 2018, vermoedelijk in de omgeving van Hoorn, al is van haar lichaam nog altijd geen spoor gevonden. Ondanks meerdere zoekacties in Noord-Holland. Het OM verdenkt Manodj B. ervan Bansi van het leven te hebben beroofd omdat ze zwanger van hem was en het lichaam te hebben weggemaakt door het in zuur op te lossen.

De ouders van Sumanta zijn afgelopen weekend aangekomen en erg enorm emotioneel. “Ze hebben mixed feelings: ze wilden per se de zittingen bijwonen, maar het is ook het grondgebied waar hun dochter om het leven is gebracht”, zegt de advocaat van de nabestaanden tegen RTL.

De ouders krijgen nog een gesprek met het OM. Vandaag zullen zij hun spreekrecht uitoefenen in de rechtbank. Op 7 juni zal het OM met de strafeisen komen.