Sumanta doodgestoken door getrouwde man van wie zij tweede keer zwanger was

De in 2018 vermiste Surinaamse studente Sumanta Bansi is door de getrouwde man van wie zij de tweede keer zwanger was, doodgestoken. Dat is maandag gebleken tijdens een pro forma zitting in Alkmaar. Het gaat om de verdachte Manodj B., op de foto samen met zijn vader Dwarka B. die ook verdacht is.

In afgeluisterde gesprekken bekende Manodj B. tegenover zijn broer, Sumanta te hebben doodgestoken. Hij zou gezegd hebben: “Ik heb haar gewoon vermoord, ik ben met dat ding dwars door het hart gegaan, dood, klaar.” Er is geen bewijs dat vader Dwarka B. medepleger is, maar hij zou hebben geweten van de moord.

Sumanta was zwanger van Manodj met wie ze een geheime relatie had. In 2017 was ze ook al zwanger geraakt van de man. Toen liet ze onder druk abortus plegen, waar ze volgens het Openbaar Ministertie veel verdriet van had.

Waar het lichaam van Sumanta is, blijft onduidelijk. Manodj zou het lichaam met chemicaliën hebben kwijtgemaakt, zo blijkt uit de afgeluisterde gesprekken.

Vader Dwarka B. is inmiddels vrijgelaten maar blijft verdachte. In mei gaat de zaak verder.