VIDEO: Nieuw nummer Naomi Faerber is niet lief, maar wel real

Naomi Faerber is terug met nieuwe muziek. Na heel lang op zich te hebben laten wachten, heeft de Surinaamse zangeres eindelijk weer een nieuwe song gedropt. Het nummer ‘AVD’ kwam afgelopen week uit op alle social media kanalen en alle streamingsdiensten.

Op ‘AVD’ bezingt Naomi mannen die vrouwen proberen neer te halen of zwart te maken. Dit komt helaas te vaak voor, terwijl het gebeuren te weinig wordt aangehaald.

Daarom nam zij het initiatief om deze issue bespreekbaar te maken. Meer ook omdat zij zelf gevallen heeft meegemaakt van mannen die met haar wilden hangen, omdat ze ‘Naomi Faerber’ is. Helaas bleef dit niet tussen hen, maar waren deze mannen zo laag om het gebeuren te delen met anderen en daartussen ook nog leugens te verzinnen. “Hoe leuk of lief hij er ook uit ziet, leer hem eerst goed kennen en kijk wat zijn intenties met je zijn, alvorens je het bed met hem deelt”, is haar boodschap aan andere vrouwen. “Want son man e libi lagi.”

De lieve Naomi heeft even een pauze genomen en plaats gemaakt voor de gedurfde versie. Die ene die zegt wat op haar hart is. “Ik blijf gewoon dezelfde talentvolle artiest, alleen zal ik voorlopig geen lieve tunes uitbrengen”, benadrukt ze.

Naomi Faerber profileert zich in Nederland als onafhankelijke artiest. Zij werkt samen met de producers Vitto en Mitta aan nieuwe muziek. Blijf haar social media kanalen volgen, want er komt meer nieuwe muziek van deze talentvolle artiest uit.