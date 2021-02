‘Lichaam Sumanta Bansi door ex-minnaar in zuur opgelost’

Het lichaam van de verdwenen zwangere studente Sumanta Bansi (22) is nog steeds niet gevonden. De reden daarvoor is dat het door haar opgepakte ex-minnaar Manodj in zuur zou zijn opgelost. Dat meldt de Telegraaf, die zegt onderzoeksstukken te hebben ingezien.

Volgens de krant heeft de man de door hem gebruikte chemicaliƫn gestolen bij het pluimveebedrijf waar hij werkzaam was. Het gaat om een chloorhoudend reinigingsmiddel dat bestaat uit natriumhydroxide schrijft De Telegraaf.

Doordat de politie afluisterapparatuur en verborgen camera’s heeft geplaatst, wist zij aan deze informatie te komen.

Eerder was de politie er al achter gekomen dat de uit Suriname afkomstige Sumanta is doodgestoken door de getrouwde Manodj, van wie zij de tweede keer zwanger was toen ze verdween: