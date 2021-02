Automobilist wijkt uit voor busje en ramt EBS stroompaal

De bestuurder van deze auto is maandagavond tegen een stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) geknalt, nadat hij moest uitwijken voor een autobusje. Het verkeersongeval vond rond 19.30u plaats aan de Frederikshoopweg.

De bestuurder reed over de Frederikshoopweg gaande richting de Indira Gandhiweg. Ter hoogte van de Matheusweg kwam een Noah busje plotseling deels uit de weg. De bestuurder week naar rechts uit, om een aanrijding te voorkomen.

Bij die gelegenheid ramde hij de stroompaal die in tweeën brak, zoals op de foto te zien is. Het gevolg hiervan is dat de omgeving Frederikshoopweg, Indira Gandhiweg, Livornoweg en zijstraten zonder elektriciteit zitten.

Een uur nadat het ongeval plaatsvond was de Surinaamse politie nog steeds niet ter plaatse. Volgens de beller werd er door politie Latour gewacht op een pro-wagen.

De vermoedelijke veroorzaker kon niet langer wachten en heeft zijn gegevens achtergelaten, waarna hij vertrokken is.