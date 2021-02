Het mistig uitzicht dat momenteel in Suriname te zien is komt door stofwolken die overgewaaid zijn uit de Sahara.

In de Sahara zijn zandstormen geweest en daardoor is er veel fijn stof in de lucht terechtgekomen. Het stof zweeft een lange tijd en is met de lucht meegenomen.

Naast Suriname hebben momenteel ook andere landen in het Noorderlijke deel van Zuid-Amerika last van de stofwolken.