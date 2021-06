Derde zoekactie naar vermiste Sumanta Bansi

Vandaag, woensdag 30 juni wordt in het recreatiegebied De Hulk voor de derde keer gezocht naar het lichaam van de sinds februari 2018 vermiste Sumanta Bansi uit Hoorn. Voor de zoekactie staan meerdere dagen gepland.

Sinds zondag 18 februari 2018 wordt de 23-jarige Sumanta Bansi uit Hoorn vermist. De uit Suriname afkomstige Sumanta is voor het laatst gezien op haar verblijfadres in Hoorn waar zij sinds 2016 verbleef voor haar studie in Amsterdam. Ook werkte zij bij een tandartsenpraktijk in Den Haag. Sindsdien ontbreekt van haar elk spoor.

Het gebied stond op maandag 19 april en donderdag 6 mei ook in het teken van diverse zoekacties. Op 19 april werd in het water een onderdeel van een schep aangetroffen dat werd veiliggesteld en onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut. Resultaten met betrekking tot het NFI-onderzoek zijn nog niet bekend. De zoektocht van 6 mei leverde geen nieuwe informatie op.

De politie zal het zoekgebied de komende dagen beveiligen door onder andere het plaatsen van afzetlint en diverse camera’s. De reden hiervoor is te voorkomen dat recreanten het gebied betreden en op deze wijze mogelijke sporen vernietigen of de grond verstoren. Dit kan het lopende strafrechtelijk onderzoek schaden. Het terrein is daarom gedurende de zoekacties van de politie niet te betreden.