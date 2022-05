Pas geslaagde automobiliste knalt tegen stroompaal en eindigt in goot

Bij een verkeersongeval zondag op de Kennedyweg in Suriname is een jonge vrouw tegen een stroompaal geknald en vervolgens in de goot langs de weg terecht gekomen. Het ongeval vond rond 18.00u plaats ter hoogte van plantage Overtoom.

Uit het onderzoek blijkt, dat de bestuurster recentelijk geslaagd is voor het rijexamen. Volgens verklaring van de automobiliste kwam zij vanuit de richting van Zanderij en ging in de richting van Rijsdijk. Ter hoogte van mast MZ 060 zou een tegenligger volgens haar op haar rijhelft zijn gekomen, waardoor zij genoodzaakt was uit te wijken.

Door die uitwijkmanoeuvre verloor de bestuurster de controle over het stuur en raakte ze van de weg. Zij ramde de paal van het Surinaamse energiebedrijf EBS en belandde vervolgens in de goot.

De bestuurster kwam met de schrik vrij, terwijl de andere twee mede inzittenden klaagden van pijn. Ze waren niet aanspreekbaar. De ingeschakelde politie van Para ging ter plaatse voor onderzoek. Een sleepbedrijf werd ingeschakeld om de auto naar het politiebureau te vervoeren.

Voor alle zekerheid werden de automobiliste en de twee mede-inzittenden per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. De vrouw was ten tijde van het ongeval niet onder invloed van alcohol. Het onderzoek duurt voort.