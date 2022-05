Arush (6) gezond terug in Suriname; mag weer naar school

De 6-jarige Arush, die vorig jaar vanuit Suriname naar Nederland vertrok voor een ingrijpende medische behandeling, is na 10 maanden gezond en wel aangekomen in Suriname. Hij is inmiddels genezen en mag weer naar school.

Arush ging in juli vorig jaar, op 5-jarige leeftijd met zijn ouders naar Nederland voor een zware medische ingreep. Vijf weken nadat hij geboren was ontdekte men namelijk dat een van zijn hersenkamers verstopt was en dat er sprake was van een waterhoofd.

Hij was al negen keer geopereerd en moest naar Nederland voor een belangrijke operatie. Hiervoor werd een doneer actie opgestart.

De toen 5-jarige werd op 20 juli behandeld in Nederland. Helaas bleef het niet bij 1 behandeling en moest Arush meerdere operaties ondergaan. Langzaam knapte hij op en werd uiteindelijk in augustus ontslagen uit het ziekenhuis. Het ziekenhuis besloot ook nog de kosten kwijt te schelden.

Deze week maakte zijn familie bekend dat het gezin terug is in Nederland. “Ik ben heel blij met jullie hulp. Dank je wel dat jullie geld hebben gegeven en dat jullie voor mij hebben gebeden”, liet de familie in naam van Arush weten.