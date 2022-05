Surinaamse politie brengt update van ‘Most Wanted’ lijst uit

De Surinaamse politie heeft deze week een update gepubliceerd van haar zogeheten ‘Most Wanted’ lijst. Het gaat om een lijst van verdachten en één veroordeelde, die gezocht worden door het Korps Politie Suriname.

Op de bijgewerkte lijst staan ‘nieuwe’ namen waaronder ook die van twee vrouwen. De eerst is de in China geboren 38-jarige Xiuli Wang. Ze wordt gezocht in de zaak van de 100 containers inhoudende houtblokken, die op de Jules Sedney Haven lagen en illegaal uitgevoerd zouden worden.

De andere vrouw is de vuurwapengevaarlijke Braziliaanse Nathalia, op bovenstaande foto te zien met een vuistvuurwapen. Ze zou zich schuldig hebben gemaakt aan het medeplegen en medeplichtigheid van een brute beroving, die op donderdag 28 oktober 2021 plaats heeft gehad bij een goudzoekers kamp te kilometer 80 van de weg naar Langa Tabiki.

Een andere opvallende naam op de lijst is die van militair en piloot Romaneo Kalidien. Hij wordt gezocht in verband met de vangst van ruim 902 kilogram drugs op 28 april op de Tafelberg in Sipaliwini. Het opsporingsverzoek van deze 41-jarige werd aangevraagd door de militaire politie in Suriname, op 17 mei 2021.

Een meer recentere naam is die van de 37-jarige Marvin Anthony Ralf Wilson. Hij wordt gezocht in de zaak van de verkoolde lijken in de Ford Ranger pick-up. Zijn opsporingsbericht werd in april 2022 naar buiten gebracht.

Op de lijst staat één veroordeelde te weten de voortvluchtige ex-minister van financiën in Suriname, Gillmore Hoefdraad. Hij is in februari 2022 niet verschenen bij de behandeling van zijn verzetzaak. Dit betekent dat het verzet vervallen is verklaard en hij voor 12 jaar de gevangenis in moet en opgespoord wordt.

De andere verdachten staan in het overzicht boven en hieronder. De lijst (PDF) is hier te downloaden.