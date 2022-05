Vrouw veroordeeld voor stelen geld ex-vriend

Kantonrechter Duncan Nanhoe heeft de 30-jarige Malaika L., dinsdag in Suriname veroordeeld tot vier weken celstraf. Zij mocht gisteren met dit vonnis naar huis. De vrouw werd op maandag 11 april aangehouden voor diefstal van geld en een gouden ketting van haar ex-vriend. Dit gebeurde, toen ze het weekend ervoor thuis bij de man overnachtte.

Volgens verklaring van de aangever is de liefdesrelatie tussen hem en Malaika al enkele maanden gelden verbroken, maar ze kwam af en toe nog thuis bij hem slapen. In de nacht van vrijdag op zaterdag 9 april was dat weer het geval. Toen hij zaterdagmorgen wakker werd, constateerde hij, dat zijn ex-vriendin reeds was vertrokken.

Bij controle kwam hij tot de ontdekking, dat een geldbedrag groot 26.000 SRD, 230 euro en zijn gouden halsketting van 32 gram ontbraken. Hij pakte zijn telefoon om Malaika te bellen en zag dat zij een voice bericht via WhatsApp voor hem had gestuurd. Volgens dat bericht gaf de ex-vriendin aan, dat zij het geld heeft weggenomen.

Volgens Malaika zou de ex-vriend haar daarna met de dood hebben bedreigd. Ze deed niets vermoedend op 11 april een politiebureau aan voor het doen van aangifte van bedreiging tegen haar ex-vriend. Zij verklaarde aan de politie dat haar ex-vriend haar met de dood heeft bedreigd als zij de weggenomen geldbedragen en de sieraden niet terug zou brengen.

In deze zaak eiste de openbare aanklager een gevangenisstraf van 3 maanden onder aftrek. Het Surinaamse Openbaar Ministerie achtte diefstal wettig en overtuigend bewezen.

Advocaat Maureen Nibte was een andere mening toegedaan dan de vervolgingsambtenaar. Volgens haar was er geen sprake van diefstal, maar verduistering van het geldbedrag. De vrouw geeft toe 5.000 SRD te hebben weggenomen. Zij weet niets af van het overige deel van het geld en de halsketting. De raadsvrouw voerde in haar pleidooi aan dat de vrouw moeder van vijf kinderen is en dat zij het zwaar heeft. Zij verzocht de rechter om een gepaste gevangenisstraf aan haar cliënt te willen opleggen, zodat ze weer thuis bij haar kinderen mag zijn.

De rechter ging mee met het verzoek van de raadsvrouw. Hij achtte verduistering wettig en overtuigend bewezen en veroordeelde Malaika tot een celstraf van 6 maanden, waarvan 5 voorwaardelijk onder aftrek. Malaika heeft de opgelegde straf reeds in voorarrest uitgezeten. Zij mocht daarom dinsdag naar huis.