5-jarige Arush Lachan uit Suriname wordt vandaag geopereerd in Nederland

De zieke 5-jarige Arush Lachan uit Suriname, voor wie vorige maand deze doneeractie werd gestart zodat hij in Nederland medisch kan worden geholpen, wordt vandaag geopereerd. Het gezin kwam vorige week aan in Nederland (foto).

Sinds zijn geboorte heeft Arush een afwijking waarvoor er een drain is geplaatst in zijn hoofd. De afgelopen jaren is Arush veelvuldig geopereerd in Paramaribo. Recent is er echter weer een ontsteking ontstaan en hebben de ouders het vertrouwen in de huidige specialist in Suriname opgezegd.

Het was de wens van de ouders dat hun zoontje gezien en geopereerd zou worden in Nederland, op een goede professionele manier. Hiervoor is de handtekening van de huidige arts nodig, die niet hieraan wil meewerken. Hierdoor komt er ook geen vergoeding vanuit de staatsverzekering/armulof regeling en dit betekent dat de ouders opdraaien voor de gehele rekening.

Er werd daarom een donderactie opgestart die al meer dan 12.000 euro heeft opgebracht, waardoor Arush naar Nederland kon komen. Dat gebeurde vorige week en vandaag is de operatie in het Isala ziekenhuis te Zwolle.

Doneren kan nog steeds hier en wel tot en met 31 juli, omdat het nog onbekend is wat het uiteindelijke kostenplaatje voor de operatie zal worden.