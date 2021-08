Tegenslag voor 5-jarige zieke Arush: extra operaties waren nodig

Na drie goede weken heeft de 5-jarige Arush uit Suriname helaas wat tegenslag gekregen. Het ging niet helemaal zoals men had gehoopt. Arush heeft daarom niet 1 maar 3 operaties ondergaan in Nederland.

Door de vele operaties en infecties waren helaas ook verklevingen in Arush zijn hersenkamers. Hierdoor moest er middels een endoscopische operatie deze verklevingen verholpen worden. Dat geburde op 12 augustus jongstleden.

“Het is goed gegaan maar, we gaan weer een zware periode in. Als dit niet goed gaat werken moet Arush toch een drain krijgen. Maar als iedereen meehelpt met bidden moet het lukken om zonder drain verder het leven in te gaan”, aldus de familie.

“Tot dusver reageert hij goed . We zijn nu aan het ‘challengen’. Dit is dat we zijn hersenen als het ware dwingen om zelf de opname van het hersenvocht te doen. Arush ligt dus opnieuw in het ziekenhuis, en de komende tijd moet blijken hoe zijn lichaam het oppakt.”

Op 14 augustus heeft Arush weer een korte ingreep gehad en is er een externe drain geplaatst.

Omdat de medische kosten door de extra ingrepen oplopen wil de familie u nogmaals vragen om uw hulp in deze. “Wij hopen dat u wat kunt missen, hoe klein ook”, aldus de ouders.

De donaties kunnen naar:

SRD rekening:

DSB 707988

T.n.v. Sheombarsing

T.b.v. Donatie Arush

NL rekening:

NL31RABO 0383420806

T.n.v. B. Spalburg

T.b.v. Donatie Arush

RB (usd) rekening:

0599 563 425

T.n.v. B. Spalburg

T.b.v. Donatie Arush