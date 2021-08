Bijna 1.300 doden in Haïti, minister Ramdin betuigt medeleven

Het dodental als gevolg van de zware aardbeving in Haïti van zaterdag is opgelopen tot zeker 1.297. Meer dan 2.800 mensen raakten gewond door de aardbeving met een magnitude van 7.2. Dat hebben de autoriteiten zondag bekendgemaakt.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking betuigt namens Suriname medeleven met Haïti. “Dit is geen mooie dag voor Haïti, die reeds in een financieel-economische crisis, alsook politiek-bestuurlijk verkeert.”

Het voorval laat de Surinaamse bewindsman terugdenken aan het jaar 2010, toen Haïti ook door een zware aardbeving werd getroffen. Hij had toen bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) de leiding over de acties met betrekking tot Haïti. “Ik heb Haïti toen bezocht en we konden niet verder dan het vliegveld, omdat alle wegen toen waren geblokkeerd, door de ravage.”

De bewindsman typeert de ramp als een zware klap. “Wij moeten solidair blijven met het land dat lid is van CARICOM. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Wij hebben intussen ons medeleven betuigt aan de Haïtiaanse autoriteiten. CARICOM in solidariteit en eenheid zal een passende reactie moeten geven en hulp moeten bieden.”

De minister zegt president Chandrikapersad Santokhi te hebben geïnformeerd over de ramp. Het staatshoofd heeft vervolgens aangegeven dat er gemonitord zal moeten worden waar de behoeften liggen en dan steun mobiliseren richting Haïti. “Het moment dat er een update is over noodzakelijke hulpverlening, dan zullen wij kijken hoe wij het beste kunnen ondersteunen.”