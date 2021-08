Overleg Suriname en Brazilië over samenwerking op gebied van olie, gas en luchtvaart

Suriname en Brazilië hebben afgelopen week gesprekken gevoerd ter versterking van de bilaterale samenwerking. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zegt dat er is gesproken over een groot aantal zaken rakende de samenwerking. “Het was nuttig en ook noodzakelijk, omdat wij ook bezig zijn met de voorbereidingen van het bezoek van president Jair Bolsonara aan Suriname later in het jaar.”

Het groter doel van gesprekken die met Brazilië en Guyana gevoerd worden is om langdurige strategische samenwerking tot stand te brengen. “Ook vanwege het feit dat wij goedkope gassen hebben en daaruit verschillende andere industrieën ontwikkelt kunnen worden, naast de energiesector. Het kan goed zijn voor de ontwikkeling van het westelijk deel van Suriname, het oostelijk deel van Guyana en het noordwestelijk deel van Brazilië. Hier zie je dat sub- regionale samenwerking op het gebied van milieu, infrastructuur, investeringen belangrijk kan zijn om duurzame ontwikkeling te realiseren.”

Verder zegt de Surinaamse minister dat de bilaterale samenwerking met Brazilië belangrijk is, omdat er een groot aantal Brazilianen in Suriname wonen. “Brazilië is een groot land in Zuid-Amerika en als zodanig is het ook politiek van belang dat wij goede relaties onderhouden met Brazilië.” Er is ook gebruik gemaakt van de gelegenheid gebruik gemaakt om te praten over uitdagingen op het westelijk halfrond, alsook de integratie in Zuid-Amerika.

Aan de orde is ook de toetreding van Suriname tot Prosur gekomen. Ten aanzien van de bilaterale relatie is gesproken over samenwerking op het gebied van olie en gas, luchtvaart en verdere uitdieping van de technische samenwerking.