5-jarige Arush ontslagen uit ziekenhuis

Goed nieuws uit Nederland: nadat er de afgelopen periode complicaties waren ontstaan, waardoor de 5-jarige Arush uit Suriname nogmaals opgenomen moest worden, is hij vandaag ontslagen uit het ziekenhuis!

De klachten waren wat heviger, daarom hebben er in 2,5 dag tijd drie operaties plaatsgevonden. De afgelopen twee weken lag Arush in het Universitair medisch centrum Groningen (UMCG).

Na de operatie van afgelopen dinsdag is Arush gebleven voor observatie, maar er was geen reden meer om langer te blijven. Vandaag is Arush ontslagen uit het ziekenhuis, en hopelijk gaat hij nu een rustige tijd tegemoet met goede gezondheid.

Langer verblijf

De specialisten hebben aangeraden om ter observatie langer te blijven in Nederland, gezien er de komende tijd nog steeds kans blijft op infecties. Om die reden blijft het gezin zeker tot 13 oktober in Nederland.

Dankwoord aan alle betrokkenen

De ouders Prasanth en Rabia Raghoebier hebben een dankwoord uitgebracht:

“Hierbij willen wij gelijk gebruik maken om een dankwoord uit te brengen richting alle betrokkenen. Allereerst gaat onze dank uit naar Team Arush voor alle werk dat is verricht om ons naar Nederland te krijgen, en te ondersteunen in deze moeilijke tijd.

Ook gaat onze dank uit naar President Santokhi, minister Ramadhin, minister Ramdin, de Ambassadeur en Consul van Nederland in Suriname, DNA, SLM, Suribet en Subisco voor alle hulp en ondersteuning betreft de reis naar Nederland.

Bijzondere dank aan dr. Dharmin Nanda, zonder u had Arush geen kans op een nieuwe leven gehad. Dank aan het Isala ziekenhuis en het Universitair medisch centrum Groningen. Dank aan alle donateurs voor het mede mogelijk maken van dit alles. Zonder jullie hulp waren wij niet op dit punt gekomen.

Als laatste dank aan alle andere betrokkenen.”