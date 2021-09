Isala ziekenhuis Zwolle scheldt operatiekosten Arush kwijt

Zoals de meeste mensen weten vertoeft Arush met ouders en broertje sinds juli in Nederland. Ze zijn naar Nederland afgereisd vanwege de gezondheid en behandeling aan het waterhoofd van Arush.

Jammer genoeg hebben er in plaats van één in totaal vier operaties plaatsgevonden in Nederland. De eerste drie in het Isala ziekenhuis in Zwolle. Hiervoor gaat de bijzondere dank van de familie uit naar neurochirurg Dharmin Nanda die sinds het begin erbij is betrokken en naar alle andere specialisten die hierbij hebben geholpen.

De vierde operatie heeft in het Universitair medisch centrum Groningen plaatsgevonden. Inmiddels is Arush 2,5 week ontslagen en is aan het revalideren.

De ontvangen donaties zijn €14.165,- welke zijn opgehaald in Nederland. Daar gaat een bedrag van €1.139,40 voor DoneerDoel vanaf, waardoor er €13.025,60 overblijft.

De kosten van het Isala Ziekenhuis in Zwolle zijn volledig kwijt gescholden. De familie bedankt het ziekenhuis hiervoor. “Wij weten namelijk niet of de donatiegelden anders genoeg waren geweest. Nogmaals hartelijk dank Ziekenhuis Isala’, aldus de familie.

De factuur van UMCG Groningen is binnen en is €17.772,42 geworden. Team Arush uit Suriname heeft het te betalen factuurbedrag aangevuld met donatiegelden die zij hadden opgehaald. Hierdoor heeft Anushka Kanhai woensdag het volledige factuur kunnen betalen aan UMCG Groningen.

Team Arush Suriname heeft nog donatiegelden over en zal met een voorstel komen wat er met de rest van het bedrag zal gebeuren. Arush is nog in NL dus mochten er nog ziekenhuis bezoeken plaats vinden dan zal het bedrag ook o.a. daarvoor gebruikt worden.

Team Arush NL en Team Arush Su willen iedereen nogmaals bedanken voor alle hulp in welke vorm dan ook.