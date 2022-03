Verdachten in zware wapenzaak voorgeleid: contactverbod nog niet opgeheven

De acht verdachten Guiliamo A.(36), Siglens L.(33), Lorenzo B.(19), Patrick B.(42), Glenn B.(42), Urwien W.(38), Ernesto B.(24) en Carlos A.(47), die op donderdag 17 maart zijn aangehouden, nadat er zware wapens bij hen werden aangetroffen, zijn vandaag voorgeleid.

In deze strafzaak heeft het Openbaar Ministerie in Suriname, in het belang van het onderzoek contactverbod aan alle verdachten gelast.

Advocaat Gregory Sitaram die de verdachten Patrick B. en Ernesto B. juridisch bijstand verleent, zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat hij nog geen contact heeft gehad met zijn cliënten. Hij heeft vernomen dat de verdachten in deze wapenzaak vandaag worden voorgeleid voor de rechtmatigheidstoets.

De politie van het Regio Bijstandsteam West (RBTW) in Suriname, heeft rond middernacht van donderdag 17 maart twee voertuigen staande gehouden te South Drain in Nickerie. Bij onderzoek stuitte men op zware wapens in twee terreinwagens. Er werden in totaal acht machinegeweren aangetroffen in die voertuigen en drie in een appartement, waar de politie nog zes verdachten aanhield.

De wetsdienaren hebben in deze zaak in totaal acht verdachten, te weten de bestuurders van dr terreinwagens en zes verdachten op een woonadres aan de Fredericistraat in Nickerie aangehouden en voor onderzoek overgedragen aan Kapitale Delicten. In het belang van het onderzoek zijn alle verdachten in verzekering gesteld. De rechter-commissaris beslist over het lot van het achttal.

