Dood aangetroffen man blijkt bolletjesslikker te zijn

Vorige week werd de 57-jarige Paul A. Levenloos in een woning te Abra Broki aangetroffen. De politie werd gealarmeerd en ging op onderzoek uit. Een arts stelde ter plaatse de dood vast, waarna het lijk werd afgevoerd. De man zou een natuurlijke dood zijn gestorven.

De redactie verneemt echter dat de politie informatie had uitgewerkt, waarna het ontzielde lichaam in beslag werd genomen ter obductie. Naar verluidt zou bij nader onderzoek op het lijk zijn gebleken dat de man een hoeveelheid bolletjes met drugs had geslikt.

Vermoedelijk is een bolletje geknapt in het lichaam van de man met alle fatale gevolge van dien. Naar verluidt zou Paul, die over de Franse nationaliteit beschikt, via Albina terugreizen naar Frans-Guyana.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.