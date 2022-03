Machinegeweren aangetroffen in Nickerie: zeven aanhoudingen verricht 

De politie van Regio Bijstandsteam West (RBTW) in Suriname, heeft rond middernacht twee voertuigen staande gehouden te South Drain in Nickerie. Bij onderzoek stuitte men op zware wapens in twee terreinwagens.

Er werden in totaal acht machinegeweren aangetroffen in die voertuigen (foto). Ook werden drie wapens in een appartement in Nickerie aangetroffen en in beslag genomen.

De wetsdienaren hebben in deze zaak in totaal zeven verdachten aangehouden ter voorgeleiding. Het is vooralsnog niet bekend vanwaar deze wapens afkomstig zijn.

Het onderzoek duurt voort.