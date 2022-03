‘Aangehouden mannen zouden cocaïne vliegtuigje gaan opvangen’

De politie in Suriname vermoedt dat de groep mannen die met machinegeweren werden aangehouden, een vliegtuigje met cocaïne zouden gaan opvangen. Dat schrijft de Nederlandse website Crimesite op basis van een betrouwbare bron.

De mannen werden aangehouden met onder meer 4 AK-47 geweren, 4 AR-15 geweren, een Glock pistool, een jachtgeweer, munitie, en een satelliettelefoon. Volgens de bron komen de AK’s uit de voorraad van het leger, en zijn de AR-15’s waarschijnlijk vanuit de Verenigde Staten Suriname binnen gesmokkeld.

Eerder werd ook de link gelegd met de wapendiefstal uit de wapenkamer van ex-president Bouterse. De aangehouden mannen zitten volledig in beperkingen en mogen zelfs geen contact hebben met hun advocaat. Volgens Crimesite hebben twee verdachten de achternaam Bouterse.

Minister Amoksi zei in een reactie: “Wij vragen ons af wat dit is. Er kan sprake zijn van terrorisme, ruilhandel met drugs of het beschermen van een criminele organisatie.”