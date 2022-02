Suriname roept nietigheid in HPSG overeenkomst

Suriname heeft de nietigheid van de overeenkomst met het Deense bedrijf Hybrid Power System Group (HPSG) ingeroepen. Dat meldt de Surinaamse regering donderdagavond.

In maart 2021 is tussen Suriname en het Deense HPSG een overeenkomst getekend waarbij HPSG zich verplichtte om een waterstofcentrale te financieren en te bouwen. Na realisatie hiervan zou Suriname van deze centrale 100 MW energie afnemen.

Echter is gebleken dat door HPSG een onjuiste voorstelling van zaken was gegeven. Daarnaast is het Deense bedrijf elementaire verplichtingen uit de overeenkomst niet nagekomen en kan deze ook niet nakomen.

Op grond hiervan heeft Suriname de nietigheid van de overeenkomst ingeroepen. De verdere afwikkeling zal door de advocaat van Suriname ter hand worden genomen.

