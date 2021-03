Overeenkomst met Denen voor bouwen grote waterstofcentrale in Suriname

De Surinaamse regering heeft een overeenkomst met het Deense bedrijf Hybrid Power System Group (HPSG) getekend voor de bouw van een grote waterstofcentrale te Commewijne. Gesproken wordt van een omvangrijk energiecontract en een aanzienlijke investering van het Deense bedrijf van 1,2 miljard US dollar, om deze energie naar Suriname te brengen. De overeenkomst en investering kost Suriname zelf niets.

HPSG, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van waterstof-energieparken, wil Suriname hiermee brengen naar de wereldwijde innovatie op het gebied van waterstof. Volgens de overeenkomst zal HPSG de 100 megawatt energiecentrale bouwen en exploiteren in partnerschap met de overheid. Het systeem moet in 2023 al operationeel zijn.

Tijdens een op zaterdag 20 maart 2021 gehouden persconferentie zijn de ministers Armand Achaibersing (Financiën en Planning), Albert Ramdin (Buitenlandse Zaken), David Abiamofo (Natuurlijke Hulpbronnen) alsook HPSG-directeur Benny Falk en –ingenieur Jesper Nielsen op deze ontwikkeling ingegaan. Minister Abiamofo sprak van een signifcante stap in de richting van hernieuwbare energie.

Minister Ramdin zegt dat gisteravond drie overeenkomsten zijn getekend met het bedrijf door de drie ministers en Falk. De samenwerking plaatst hij tegen de achtergrond van Foreign Direct Invest Suriname en het is de eerste die hierbinnen tot stand komt. Het gaat om de bouw van een 100 Megawatt centrale. Waterstof is een schone en betaalbare energie, milieuvriendelijk en duurzaam.

Het te bouwen systeem zal Suriname de capaciteit bieden om te voldoen aan energiebehoefte op lange termijn. Dit tegen zeer concurrerende tarieven doordat er gebruik zal worden gemaakt van wind en zon als natuurlijke energiebronnen.

De 100 MW-energieproductie zal de elektriciteitsvraag van Suriname moeten dekken. Het brengt exra voordelen met zich mee. Het probleem van overtollige elektriciteit wordt opgelost doordat deze wordt omgezet in waterstof. Het komt erop neer dat met de door HPSG gebruikte technologie er geen energie wordt verspild. Als het weer zich niet leent voor de energieproductie, wordt de elektriciteit uit de waterstof gehaald.

HPSG-directeur Benny Falk spreekt van een pioniersproject op dit gebied in Suriname. Naar verwachting zullen er meer dan 600 arbeidsplaatsen gecreëerd worden, een reeks exportmogelijkheden tot stand komen en ook miljoenen liters puur drinkwater geproduceerd worden zonder enige impact op het milieu.