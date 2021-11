OPINIE: ‘HPSG Deal- Zuivere koffie?’

[INGEZONDEN] – Een maand terug, gaf ik een interview via D-TV Express over mijn zorgpunten met betrekking tot de overeenkomst tussen de regering met de Deense Hybrid Power System Group (HPSG). Het stemt mij goed dat ook andere Surinamers haar bezorgdheid deelt. Maar de vraag is, wat zijn de consequenties van deze overeenkomst, die de regering sluit met HPSG.

Het onderzoek van het met veel bombarie aangekondigde waterstof bedrijf HPSG- notabene door Deense journalisten heeft toch wel een ontluisterend beeld geschetst van deze deal. Vaak is het zo als iets “te mooi is om waar te zijn” dat het dan ook zo is! Samen met de magere prestatie van de Surinaamse delegatie bij COP26, is dit natuurlijk een smet op de Surinaamse geloofwaardigheid.

De vraag of de deal ‘zuivere koffie’ is hoeft niet meer beantwoord te worden. De grote vraag is, wat zijn de drijfveren geweest om zo slagvaardig, zo’n complexe (en achteraf, gebakken lucht) deal te sluiten? Door meerdere commentaren was reeds (technisch) aangehaald dat het project op z’n zachts gezegd, twijfelachtig is. Nu blijkt ook, dat financieel nog eens een zweem van frauduleuze drijfveren bij komt kijken, althans de bestuurders van HPSG.

Belangrijker nog, wat leren we (lees de regering) uit dit debacle?

Doe je huiswerk. Elke grote transactie gaat een proces vooraf waarbij meerdere zaken worden gecontroleerd. Pas als al deze op groen staan, dan kan men verder. Het is een lachertje dat zoiets als een “due diligence” (achtergrond onderzoek) niet is uitgevoerd, voor een paar duizend dollar, had men zo’n afgang kunnen voorkomen door de juiste experts naar te laten kijken; Om twijfels te voorkomen, doe alles transparant inclusief het informeren van De Nationale Assemblee (DNA) conform de wettelijke regelingen. Er kan altijd ook achter gesloten deuren informatie worden gedeeld; Betrek de stakeholders: 100 MW (⅓ van de behoefte) pomp je niet zomaar op het net. Het heeft consequenties voor de netbeheer en ook de opwekkers, want die moeten met hun generatoren inkomen als ⅓ van de capaciteit wegvalt; Stel duidelijke criteria voordat welke overeenkomst ook maar getekend wordt. Gebruikelijk is, is om eerst een non-binding MOU te tekenen zodat beide partijen kosteloos uit elkaar gaan, mocht het beoogde niet haalbaar zijn, ook om tijd te winnen; Regering, omgeeft u met juiste adviseurs. Loyaliteit alleen is niet voldoende. Schroom niet om onafhankelijke partijen daarvoor in te zetten! Hoop maar dat de getekende overeenkomst een ontsnap clausule bevat ten voordele van Suriname. Het geheel levert Suriname zeker schoonheidsprijs in het buitenland, als het om aantrekken van bonafide investeerders gaat. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Ann Sadi

Lid van De Nationale Assemblee (DNA)