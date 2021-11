Dief die tas schooljuf wegrukt snel aangehouden en in pick-up bak afgevoerd

Deze rover werd vanmorgen door de Surinaamse politie afgevoerd, nadat hij was aangehouden voor het wegrukken van een tas van een schooljuf.

De beroving vond om 08.15u plaats voor een school aan de Boterbloemstraat in Suriname. Een politieagent die getuige was van de diefstal, zette direct een achtervolging in. De verdachte werd uiteindelijk staande gehouden aan de Roosstraat.

De agent vroeg naar assistentie omdat de verdachte zich hevig verzette tegen zijn aanhouding. De eenheden reageerden op de melding en verleenden assistentie aan hun collega.

De rover werd uiteindelijk aangehouden, in de boeien geslagen en in de bak van de politie pick-up naar het bureau afgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de tas van de schooljuf terecht is.