Rover doet zich bij politie voor als slachtoffer maar wordt aangehouden

Een man die verdacht wordt van de gewapende roofovervallen op de Weg naar Atjoni afgelopen dinsdag, is donderdag aangehouden nadat hij zelf bij de politie langskwam om aangifte van poging tot beroving te doen.

Op dinsdag 8 februari zijn een aantal personen op bovengenoemde locatie van hun persoonlijke bezittingen beroofd. Nadat de daders de slachtoffers in hulpeloze toestand achterlieten konden zij zich bevrijden. Het lukte één van de slachtoffers met behulp van een vriend een rover te achterhalen die op dat moment reed in een wit gelakte Toyota Mark-X.

Het lukte hen om de auto klem te rijden, waarna de twee daders die in het voertuig zaten, het bos in vluchtte en de auto achterlieten. In het klemgereden voertuig werd een deel van de buit gemaakte goederen alsmede handschoenen en kleding stukken die daders gebruikt hadden tijdens de beroving, aangetroffen.

De slachtoffers stapten naar politie bureau Brownsweg om aangifte te doen van de beroving, waarbij het klemgereden voertuig van de rovers in beslag werd genomen.

Een paar dagen later verscheen Tito W. ook bij de politie met een verhaal dat hij zich dinsdag nabij de weg van Atjoni bevond toen een pick-up waarin rovers zaten hem wilden beroven. Om dat te voorkomen zou hij zijn auto hebben achtergelaten en het bos in zijn gevlucht.

Uit de aangifte en verklaring van de slachtoffers zou echter blijken dat deze W. de rover was die de auto achterliet en het bos in vluchtte. Het vermoeden bestaat dat W. dus een valse aangifte bij de politie wilde doen, zodat hij zijn auto terug kon krijgen.

De man werd donderdag door Kapitale Delicten (KD) aangehouden en in verzekering gesteld terzake diefstal middels geweldpleging en overtreding van de vuurwapenwet. Het onderzoek duurt voort.