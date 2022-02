Huurwoning Weg naar Zee in vlammen opgegaan

Een van de huurwoningen van de voorzitter van het Bedevaartsoord in Suriname, Ramon Bainath is donderdagmiddag volledig in de as gelegd. Dit gebeurde aan de Henry Fernandesweg in het centrum van het Bedevaartsoord.

Volgens de voorzitter betreft het een stenen flatwoning van 8 bij 10 m. Dit huis bestond al 11 jaar en de huidige huurders zaten er al vier jaar in. In het huurhuis woonden een vader, diens dochter en een kleindochter.

Volgens verklaring van de dochter merkte zij plotseling vuur in het plafond. Dit ontwikkelde zich heel snel en binnen een fractie van een seconde stond het heel huis in vlammen.

De woning met inboedel is compleet afgebrand. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Het vermoeden bestaat dat het vuur door een stroomstoring is ontstaan.

Volgens Bainath was het pand niet tegen brand verzekerd, maar was wel aangesloten op het EBS-net.