Bejaarde man (73) dood neergevallen langs de weg

In het politieressort Geyersvlijt is een seniore burger vanmiddag dood neergevallen langs de weg. Dit gebeurde rond 13.30u aan de Bonistraat in Suriname, nabij een bakkerij.

Volgens een getuige liep het slachtoffer op de bovengenoemde weg toen hij plotseling neer zeeg. Hij reageerde niet meer, waarna omstanders hem optilde en op een stoel probeerden te plaatsen.

Na de melding werden diverse instanties ingeschakeld. Uit het eerste onderzoek van de politie van Geyersvlijt bleek het te gaan om de 73-jarige Cornelis S. Een ingeschakelde arts stelde een natuurlijke dood vast.

Het lichaam van de overledene is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.