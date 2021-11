Deense onderzoekers kritisch over bedrijf dat waterstofcentrale gaat bouwen

Het Deense bedrijf HPSG, dat met de Surinaamse overheid een contract van 1,2 miljard dollar heeft getekend voor de bouw van een waterstofcentrale in Suriname, is recent door Deense onderzoekers zeer kritisch bekeken.

Daaruit is naar voren gekomen dat experts op het gebied van fraude en financiële misdaad zeggen dat de hele situatie ‘er erg onbetrouwbaar uitziet’, en dat ze betwijfelen of HPSG een ‘legitieme onderneming’ is.

De zakenlieden die onlangs in Suriname waren, hebben geen ervaring met groene energie, de bedrijven die ze als partners claimen, hebben er nog nooit van gehoord, en experts noemen de hele onderneming ‘dodgy’ en ‘vreemd’.

HPSG beweert zelf dat het bedrijf wordt geleid ‘door een Deens management met specialisten op alle gebieden van groene energie’. Maar achter de groene façade staat een cast van personages uit de Deense zakenwereld die geen gedocumenteerde ervaring hebben met het bouwen van groene energiecentrales zeggen de onderzoekers.

In interviews met Danwatch en Ekstra Bladet benadrukt de leiding van het bedrijf dat ‘alles volgens het boekje is’. Zo ontkent PSG’s CEO, Benny Falk, dat er iets onbetrouwbaars is aan het project in Suriname, met de structuur van het bedrijf, of de vermeende zakenpartners in het project die nog nooit van HPSG hebben gehoord.

“Alles wat ik kan zeggen is dat we een overeenkomst hebben en ik kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wat ze zeggen”, zegt Falk, die uitlegt dat de bedrijven geen commentaar kunnen geven op hun partnerschappen met HPSG vanwege het bestaan ​​van geheimhoudingsovereenkomsten.

Het onderzoek naar HPSG is uitgebreid en hier in het engels te lezen alsook hier in het Deens.