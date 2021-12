Jongeman die stiefvader vermoorde krijgt 14 jaar celstraf

Een jongeman die vorig jaar zijn 58-jarige stiefvader in Suriname vermoorde, is deze week tot 14 jaar celstraf veroordeeld. De toen 23-jarige Vince B. wurgde zijn stiefvader Anthony Cabenda (foto links) na een discussie over een niet gewassen pot.

Dat is maandag duidelijk geworden in de rechtszaal. Daar kwam ook naar voren dat Vince vond dat zijn stiefvader hem altijd vervelend behandelde en agressief tot hem sprak. Het hinderde hem, maar hij bleef altijd rustig tot die ochtend op 26 april 2020.

Die ochtend zou de stiefvader tekeer zijn gegaan tegen de stiefzoon, omdat hij een pot niet had gewassen. De 58-jarige man zou hem erg hebben beledigd, waardoor er iets knapte bij de jongeman.

Hij pakte zijn stiefvader in een wurggreep vast, totdat de man bewusteloos raakte en gooide hem daarna tegen de vlakte en sleepte zijn lichaam naar de slaapkamer.

Volgens Starnieuws gaf de advocaat van de verdachte aan dat Vince een moeilijke jeugd heeft gehad die gekenmerkt wordt door geweld. De jongeman heeft in zijn kinderjaren veel te maken gehad met zowel lichamelijk als psychisch geweld, vanwege zijn stiefvader.

Ook zou zijn stiefbroer een betere behandeling hebben gekregen van zijn stiefvader, dan de verdachte. “Dit is zeer pijnlijk voor een kind, dat bij niemand voor hulp kon aankloppen”, aldus de advocaat.

Vince B. zal begeleiding krijgen van de Forensisch Maatschappelijk Zorg en een psycholoog.