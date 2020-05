Stiefzoon (23) bekent stiefvader (58) te hebben gewurgd bij vermoedelijke roof

Het Korps Politie Suriname heeft vandaag bekend gemaakt dat de 23-jarige Vince B. (foto rechts) heeft bekend dat hij zijn stiefvader Anthony Cabenda (foto links) om het leven heeft gebracht door wurging. De politie heeft sterk het vermoeden dat het in deze gaat om een zogenoemd roofmoord geval.

Afgelopen zondag werd het ontzielde lichaam van Cabenda aangetroffen in zijn woning. Zijn lichaam vertoonde letsels in de halsstreek en in het gelaat. Uit de obductie is vast komen te staan dat hij om het leven is gebracht door wurging.

Vince, B. die ter plaatse was, is op grond van feiten en omstandigheden als verdachte aangemerkt en aangehouden. Op de verdachte is een relatief groot geldbedrag in Surinaamse dollar aangetroffen. Hij wil of kan niet verklaren hoe hij aan dat geld gekomen is.

De politie heeft sterk het vermoeden dat het geld het slachtoffer Cabenda toebehoorde. De heer Cabenda had Vince onderdak verschaft toen die niet meer in staat was zijn huishuur te betalen waardoor hij dat huis moest ontruimen, aldus de politie.